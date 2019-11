Jonge handbalscheidsrechters Dianne en Nadien Woudstra willen eredivisie in

"Het is superleuk om andere mensen te kunnen laten handballen. Dat is leuk om te doen." Op haar vijftiende leidde Dianne haar eerste seniorenwedstrijd. Op dit moment combineert de jongste van de twee de studie Biologie met het scheidsrechterschap. Nadien studeert Orthopedische Schoentechnologie in Eindhoven."Je komt nu veel sneller mooier handbal tegen. Dat had ik als speler nooit kunnen bereiken. Dat vind ik het allerleukste", gaat Dianne verder. Nadien vult aan: "Hoe hoger je komt, des te leuker het wordt om te fluiten."De zussen Woudstra zijn op jonge leeftijd al in bezit van het BS3-diploma. Daardoor mag het duo uit Rolde wedstrijden in de eerste divisie fluiten: het een na hoogste niveau van het land. "We zijn nu bezig met de BS4-opleiding. Dat is de laatste opleiding. Voor de eredivisie", glimt Dianne. "Als we genoeg goede rapporten hebben mogen we ook eredivisiewedstrijden leiden."Op dinsdagavond hebben de zussen de leiding over het bekerduel tussen DOS uit Emmer-Compascuum en E&O. "Ze onderschatten ons heel snel", vertelt Nadien. "Als we het veld opkomen worden we eerst goed bekeken. Als we eenmaal zijn begonnen zeggen ze vaak aan het eind dat we het goed gedaan hebben."Dianne: "Soms worden we wel als de kleine meisjes gezien. Je wordt wel getest. Dan moet je toch harder optreden dan mannelijke collega's."Wat is het ultieme doel van de zusjes? "Uiteindelijk het hoogst mogelijke in Nederland halen. En stiekem het liefst internationaal. Dat is wel een droom, eigenlijk", verklapt Dianne tot slot.