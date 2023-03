Meer stembureaus in Drenthe dan in 2019, als enige in Nederland

Bij de verkiezingen van aankomende woensdag zijn in Drenthe meer stembureaus beschikbaar dan vier jaar geleden. Het gaat om een lichte toename van 2 procent ten opzichte van de provinciale verkiezingen van 2019.

In geen enkele andere provincie nam het aantal stembureaus ten opzichte van vier jaar geleden toe, blijkt uit cijfers van Open State Foundation die zijn geanalyseerd door de NOS . Zo leveren tien provincies stembureaus in: Limburg en Utrecht hebben er 8 procent minder. Zeeland en Zuid-Holland (beide -7 procent) doen daar nauwelijks voor onder.

Assen grootste stijger

Assen is op gemeentelijk niveau de uitschieter van Nederland, zo laten de cijfers zien. In de provinciehoofdstad stijgt het aantal stemlocaties van 25 naar 36. Dat is een toename van 44 procent ten opzichte van 2019.

Ter vergelijking: Veendam gaat terug van 17 naar 9, een afname van 47 procent. Ook Nissewaard levert fors in: daar verdwijnen 18 van de 44 stembureaus, een afname van 41 procent. In het algemeen valt op dat de afname van de stembureaus vooral in stedelijke gebieden te zien is. Op het platteland neemt het aantal bureaus juist licht toe.

De NOS heeft ook gekeken naar het aantal stembureaus dat toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. Was dat in 2019 landelijk nog 92,6 procent, dit jaar is dat gestegen naar 97 procent. De provincie Flevoland is 100 procent rolstoeltoegankelijk. Drenthe is dat, samen met Groningen en Friesland, met meer dan 99 procent bijna helemaal. Limburg scoort met 95 procent het laagst.