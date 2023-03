Plofkraak Nieuw-Dordrecht: 'Tienduizend euro schade, misschien nog wel meer'

Jalving werd gisteren in de vroege ochtend ingelicht door overdonderde Nieuw-Dordrechters. De explosie die de pinautomaat deed opblazen, ontging haar volledig. "Ik heb er niks van gehoord, totdat ik een aantal telefoontjes kreeg van dorpsbewoners. Die zeiden: 'Je moet deze kant op, want het is verschrikkelijk'."

Even later kwam ze ter plaatse. "Met angst en beven", zegt ze over de eerste momenten bij De Klink. "Een hoop ellende en ravage en rood-witte politielinten waarmee alles was afgezet." Luttele uren later, tegen het middaguur, mocht Jalving voor de eerste keer het complex betreden samen met een deskundige om de schade op te meten. "De tranen sprongen in m'n ogen", blikt ze terug. "Het is niet te doen."