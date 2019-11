Stelling: Snelheid op provinciale wegen moet omlaag naar 60 km/u

De regeringspartijen besloten eerder deze week dat de maximumsnelheid op snelwegen wordt teruggebracht tot 100 kilometer per uur. De snelheidslimiet op provinciale wegen is nu ook onderwerp van gesprek. Op wegen met een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur mag in de toekomst mogelijk maximaal zestig kilometer per uur worden gereden.Wat is jouw mening? Moet de snelheid op provinciale wegen ook omlaag om bij te dragen aan het oplossen van het stikstofprobleem? Of is de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen voldoende?