Joop Fiege: vader, handbaldier en sportvreter

"Ze zijn heel fysiek. Het zijn jongens die allemaal uit de sportschool komen. Ze spelen snel met een strakke 6-0 dekking met veel geweld en zijn individueel sterk. Dus eigenlijk wat ze over Hurry-Up zeggen komen wij straks nog een tandje extra tegen", blikt trainer Joop Fiege vooruit.Zijn ploeg kende in de BENE-League een vliegende start met vijf overwinningen op rij. Maar de laatste vijf wedstrijden zit de klad erin en zijn ze afgezakt naar de zesde plaats. Maar Fiege vindt dat er nog veel rek in z'n ploeg zit."Gewoon het samenspel, communicatie, dingen samen doen. Dat zijn wel key-issues", zegt Fiege. Het Europacupduel is, volgens hem, goed voor de teambuilding. Met vijf nationaliteiten kunnen ze daarin nog veel groeien. "De competitie is het allerbelangrijkste. Maar we gaan niet op tachtig procent spelen. We zullen misschien wel meer doorwisselen maar we gaan wel gewoon volle bak."Fiege is een écht handbaldier. Hij is inmiddels 57 jaar oud en vader van drie handballende zonen. Na buitenlandse avonturen bij het Zwitserse Basel en het Belgische Hasselt keerde hij dit seizoen voor de derde keer terug in Zwartemeer. Bij beide buitenlandse clubs kreeg hij ontslag."Ik heb daarin de fout gemaakt dat ik twee keer heb gekozen voor een club die tegen degradatie strijdt. Dan heb je het als buitenlander moeilijk. Maar Barcelona belde niet, dus dan moet je toch naar alternatieven kijken", verklaart Fiege.Daarnaast heeft de trainer al een lange staat van dienst bij de handbalbond. Zo was hij ook drie jaar lang bondscoach van de mannen. Maar door 'verschil van inzicht' met technisch directeur Paul van Gestel stapte Fiege in 2017 op. Maar vorige maand maakte hij toch z'n rentree. Nu bij de selectie van de vrouwen onder twintig jaar. Het was geen lastige beslissing om weer terug te keren bij de bond."Er is een nieuwe technisch directeur waar ik het goed mee kan vinden. Een gesprekje was genoeg om me over te halen. Ik vind het als handbaldier gewoon prachtig. Het is natuurlijk geweldig om te werken met een ploeg die afgelopen jaar tweede van Europa is geworden." Zijn terugkeer bij de bond wil hij geen revanche noemen. "Maar het geeft wel een goed gevoel", zegt Fiege subtiel.Fiege verwacht morgen in het Europacupduel vooral strijd van z'n ploeg. "We moeten niet te bleu zijn en er vanaf het begin inkletsen. Gewoon het publiek vermaken en dan zien we aan het einde wel hoeveel het staat", besluit Fiege.De wedstrijd van morgenavond tussen Hurry-Up en het Zweeds Alingsås HK wordt morgenavond vanaf 19.00 uur live uitgezonden op TV Drenthe en op onze website rtvdrenthe.nl. Stijn Steenhuis verzorgt het commentaar.