Galerie Myskery van Gerrit Misker: kunstfotografie, opgezette dieren en oldtimers

Zo’n vijf jaar geleden begon Misker met zijn galerie. “Ik liep tegen m’n pensioen aan en had een showroom. Die had ik een aantal jaren kunnen verhuren, maar hij stond alweer een aantal jaren leeg. Het was lastig om er weer wat in te krijgen.” En dus zette Misker er zijn eigen oldtimers in.“Het is leuk om een stukje historie van de auto’s te laten zien. Sommige mensen zijn heel zuinig op hun auto: ik heb er hier een paar die zijn niet gerestaureerd, ongelooflijk. Een golfje van 1988, van de eerste eigenaar!”, vertelt Misker.Alleen auto’s, dat vond Misker echter niet genoeg. “Veel vrouwen vinden auto’s toch wat minder mooi of hebben er niks mee, dus ik vond dat er ook andere dingen bij in moesten”.In de galerie zijn ook opgezette dieren te zien. Die dieren komen van dierenpreparateur Henk Beijering, ‘een fantastische vakman’, aldus Misker. “Hij had min of meer een natuurhistorisch museumpje bij huis. Daar was het wat vochtig en de dieren hadden er wat onder te lijden. Beijering had er ook wat minder tijd voor, eigenlijk. Op een gegeven moment heb ik een deal met hem kunnen maken, waardoor de dieren bij mij in de showroom komen.”Beijering komt regelmatig langs om te kijken of alles er nog goed bij staat, zo vertelt Misker. “En soms komt er een nieuw dier bij. Beijering heeft er gewoon heel veel gevoel voor om een dier op te zetten, bijvoorbeeld dieren in gevecht."In de galerie van Misker hoef je niet alleen maar te kijken naar de opgezette dieren. “Wat bij mij mooi is, is dat kinderen ook even mogen voelen hoe zacht de vachten zijn. Een jong vosje is natuurlijk hartstikke zacht en het is leuk als je dat dan eens een keer mag aanraken. Er liggen hier ook molletjes en een ‘stiekelvarken’, dan kun je ook even voelen hoe scherp die is.”Naast auto’s en opgezette dieren hangen er ook schilderen en foto's in Miskers galerie. “Er hangen een stuk of veertien kunstwerken van Margriet Smulders in mijn galerie. Het zijn echt kunstfoto’s op hoog niveau, met water, bloemen, glaswerk... Op een prachtige manier gefotografeerd, met veel kleuren erin. Het is echt een lust voor het oog”, aldus Misker.