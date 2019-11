Koninklijke Erepenning voor muziekvereniging Excelsior

De vereniging viert deze week het honderdjarig bestaan. Op dinsdag is het exact een eeuw geleden dat het harmonieorkest werd opgericht. Na enkele tientallen jaren in die vorm te hebben bestaan, transformeerde de vereniging in 1949 in fanfare. Daarnaast bestaat Excelsior uit een malletband en een klein orkest.In sporthal De Goorn in Oosterhesselen werd de erepenning overhandigd. Daar vond vanavond een receptie plaats met diverse sprekers en uiteraard een kort optreden van het jubilerende orkest zelf.De Koninklijke Erepenning wordt toegekend door koning Willem-Alexander als teken van respect en waardering voor de ontvangende vereniging of instantie. De vereniging wordt onder andere geroemd vanwege de maatschappelijke betrokkenheid. Zo is er een samenwerking ontstaan met een aantal andere orkesten in de gemeente zodat er maandelijks gerepeteerd kan worden door het samengestelde jeugdorkest.