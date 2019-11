Hooi met plantenzaden zorgt voor bloemenzee op golfclub

Op de Havelterberg ligt de zogeheten Kleine Startbaan. Het is een van de best ontwikkelde heischrale graslanden van ons land. Het hooi van dit land wordt verzameld en verspreid over allerlei plekken in Drenthe waarmee nieuwe natuur wordt gecreëerd.

Zo komt het hooi ook terecht op golfclub De Semslanden in Gasselternijveen, waar een ware bloemenzee ontstaat. Karst Hoogsteen van de golfclub vindt het belangrijk om de diversiteit op zijn terrein te vergroten. “De natuur is erg achteruit gegaan. Hier hebben we een gebied waar we geen bestrijdingsmiddelen en geen meststoffen gebruiken. Daarom gaat de natuur zich hier goed ontwikkelen.”Op heischrale graslanden groeien allerlei bijzondere planten. Daarom is hooi van de kleine startbaan een kostbaar goed, want het zit vol plantenzaden.“Als je gaat zoeken, dan vind je hier allerlei leuke soorten”, vertelt Bart Kuiper van Landschapsbeheer Drenthe. “Bijvoorbeeld bladeren van een blauwe knoop. Ik vind zelfs schapengras, tormentil en weegbree.”Twee jaar geleden werd de noodklok geluid over de heischrale graslanden. In ons land is er misschien maar dertig of veertig hectare over. Door het maaisel van de kleine startbaan te verspreiden, kan de oppervlakte heischraal grasland toenemen.“In de periode van mei tot en met september zie je op diverse plekken heel veel kleuren van de bloemen die in bloei staan”, vertelt Hoogsteen. “Dat is een heel vrolijk gezicht.”