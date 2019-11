Asser winkeliers: 'Zonder ons geen sinterklaasintocht'

Ondernemer Harold van Leeuwen heeft ook een groot bord voor de deur staan. Hij wil met de borden de consument bewust maken van de activiteiten in de binnenstad, zoals morgen de intocht van Sinterklaas. "Dat moet opgebracht worden door onder andere de winkeliers", zegt Van Leeuwen.Om de activiteiten te kunnen blijven organiseren, is het voor winkeliers van belang dat consumenten in de winkels hun spullen blijven kopen. Winkeliers hebben stevige concurrentie van webshops. Van Leeuwen: "Bezoekersaantallen en omzet lopen hierdoor terug. Dat is iets om over na te denken."Van Leeuwen wil de consument niet dwingen te winkelen in de binnenstad. "Dat willen we ook niet", zegt hij. "Wel willen we de consument ervan bewust maken dat het wegblijven gevolgen heeft voor de binnenstad."