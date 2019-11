Hacker website werkgever krijgt taakstraf

Een 30-jarige man uit Assen is voor het hacken van de website van zijn werkgever veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur. Hiervan is de helft voorwaardelijk. De man was ICT-er bij een reisorganisatie in Assen.

De Assenaar onderhield onder meer de website van de reisorganisatie. De organisatie verzorgt reizen voor mensen met een beperking. Op 22 augustus van vorig jaar was de website niet toegankelijk. Er werd gezocht naar de oorzaak.Tijdens het zoeken zag men dat er was gerommeld met de digitale gegevens. Via het IP-adres kwam de Assenaar in beeld. Die wist van niets, zei de man ook tegen de rechter. Via zijn computer was ’s avonds laat ingelogd en een reispakket van een klant opgezegd.Dat pakket was er afgehaald, maar kort daarop weer in het systeem gezet. De Assenaar mocht voor onderhoud op verschillende sites inloggen. Hij was niet gemachtigd om gegevens en bestanden te wijzigen. Computervredebreuk achtte de rechter bewezen. De Assenaar verloor hierdoor zijn baan.