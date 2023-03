Gijzeling provinciehuis 1978 herdacht: 'Afscheidsbriefje heeft bijzondere plek'

Iedere vijf jaar herdenken

Ook Bernhard Hanskamp vond het goed om erbij te zijn vanmiddag. "Het is heel fijn dat er aandacht aan wordt besteed en dat we bij elkaar komen na 45 jaar. Sommige mensen zie ik vandaag pas voor het eerst. Ik hoop dat we dit iedere vijf jaar mogen doen. Ook al is het maar met een kleine groep."

Zelf heeft hij het een plek kunnen geven, maar hij weet dat dat niet voor iedereen geldt. "Er zitten mensen nog steeds heel erg in de kreukels. Dat kun je je haast niet voorstellen, maar er zijn mensen die lijden in stilte. Voor mij geldt dat het mij heeft leren relativeren", aldus Hanskamp.

Ervaring delen

Wim Postma had net zijn EHBO-diploma en mocht de gewonden verzorgen. Ook hij was aanwezig vandaag. "Ik heb mensen getroffen die ik jaren niet heb gezien. Bijvoorbeeld een collega van mij, die heb ik nu pas weer weer ontmoet. Dat vind ik heel bijzonder. Dan hoor je van elkaar hoe je het hebt beleefd. Dus het goed om hier bij stil te staan."

Postma denkt zo nu en dan nog wel aan de gijzeling, vooral op zo'n dag als vandaag. "Ik had, net als anderen waarschijnlijk, een soort afscheidsbriefje in het zakje van mijn overhemd. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Dat briefje ligt nog steeds op een indrukwekkende plek. Dan ga je nadenken over je leven. Het is een heel bijzonder moment, eigenlijk. Het komt nu weer helemaal boven."

Dialoog ontstaan

Ko de Groot was Postma's directe chef. "Het neerschieten van Ko de Groot was een spannende en trieste zaak. Ik heb vanaf het begin meegemaakt dat hij mee is genomen naar de ruimte waar we allemaal op de grond moesten zitten. En hoe hij is doodgeschoten en uit het raam is gegooid."