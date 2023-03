Eigenaar Zuidlaarder voedselkastje hoopt taboe te kunnen wegnemen

Wie weinig geld overhoudt voor boodschappen, kan terecht bij Inge Schipper (37) in Zuidlaren. Sinds kort heeft zij een voedselkast naast haar huis staan, waar mensen gratis producten kunnen ophalen. Schipper weet als geen ander hoe het is om geen geld voor boodschappen te hebben.

Het aankloppen bij bekenden in het geval van een smalle beurs is al lastig. Er komt schaamte bij kijken en je voelt je al snel bezwaard. Maar ook de gang naar een voedselkastje is voor velen een flinke drempel om over te gaan. "Er komen hier mensen 's avonds laat of 's ochtends heel vroeg producten ophalen", zegt Schipper. "Dat heeft denk ik ook met schaamte te maken."

'Nu gaat het goed'

Met het idee van een Voedselkastje speelde Schipper al langer. Het werd concreet toen Woonborg een oproep deed om ergens in haar buurt in Zuidlaren te starten met een voedselkastje. Een goed idee, vond Schipper direct. "Ik weet zelf hoe het is om weinig geld te hebben", zegt ze. "Ik heb een halfjaar bij de Voedselbank gelopen om de eindjes aan elkaar te knopen. Gelukkig gaat het nu goed."

De Zuidlaarder had destijds graag gezien dat er iets vergelijkbaars in de buurt was. "Het voelt namelijk niet fijn als je bij bekenden moet aankloppen voor boodschappen."

Schipper benadrukt dat iedereen kan aankloppen aan de Entinge in Zuidlaren. Een inkomenstoets is er niet. "Of je nu in de bijstand zit of als tweeverdieners, dat maakt niet uit. Voor iedereen wordt het leven duurder en zeker met deze energieprijzen is dat geen schande."

Bezorging per fiets

De producten voor in de voedselkast komen van dorpsbewoners en een enkele ondernemer. Over de bereidwilligheid van haar mede-zuidkaarders heeft Schipper niet te klagen. "Als ik merk dat de voorraad er snel doorheen gaat, dan plaats ik een oproepje. Dan komen er weer snel spullen binnen."

Schipper gaat ver in haar 'service'. Wie bijvoorbeeld niet mobiel is, kan haar vragen de boodschappen te bezorgen. "Maar dan moet het wel dichtbij zijn, want ik doe alles op de fiets."

Speelgoed

Naast haar voedselkast, is Schipper bezig met een 'soort minispeelgoedbank'. "Ik heb al heel veel speelgoed gekregen", zegt ze, trots wijzend op kasten vol spellen, autootjes en knuffels. "Het staat nog in de kinderschoenen, maar de bedoeling is dat je hier terecht kan voor een cadeautje. Of het nou voor je eigen kind is, of om te geven bij een verjaardagspartijtje."

Ook bij het speelgoed geldt dat er geen financiële controle is. "Ik vertrouw op de eerlijkheid van de mens", zegt Schipper. "Uiteindelijk doe ik het voor de blije gezichtjes van de kinderen die een cadeautje krijgen. Dat doet me goed."