Sloop De Slingeborgh in Assen deze maand van start, bouw nieuw zorgcomplex start in april

Daarna wordt de oude locatie afgebroken en komen er nog eens 88 appartementen. Daar komen cliënten te wonen van de locatie Anholt, een ander verpleeghuis in de provinciehoofdstad. Dit gaat om mensen die langdurige zorg ontvangen. Tegelijkertijd wordt het laatste stuk, het middengedeelte, gebouwd.

Nieuw gebouw is noodzakelijk

Nieuwbouw is volgens Van der Woude noodzakelijk om cliënten in de toekomst te kunnen ondersteunen. "Het huidige pand is verouderd. Zo is de techniek niet langer geschikt voor nieuwe zorgtechnologieën waar Interzorg mee wil starten." Ook is de logistiek van De Slingeborgh volgens de zorgmanager nu niet optimaal: "Het is onoverzichtelijk voor medewerkers, met lange looplijnen. Daarmee verspillen we veel tijd."

Tijdens de verbouwing kunnen de cliënten in het pand blijven wonen, "Want het is onverantwoord om een deel van het gebouw te sluiten. Dus ze blijven waar ze nu wonen en als het gebouw klaar is, verwachten we dat we in een week kunnen verhuizen naar het nieuwe gedeelte", aldus Van der Woude.

Spannende periode voor cliënten

Toch veroorzaakt de grote operatie wel overlast. "Voor de cliënten is het een spannende periode. De aanloop heeft lang geduurd en we beginnen nu eindelijk." Ze krijgen de verbouwing goed mee, aangezien die voor hun huis gebeurt. "Dat betekent dat ze ook overlast ervaren van geluid. Maar ook gezelligheid met andere mensen die in en om het gebouw werken", aldus Van der Woude.