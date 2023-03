G-korfballen in Nijeveen: 'Korfbal is voor iedereen'

De korfbalsport is voor iedereen, vindt meervoudig landskampioen DOS'46. En dus werd een halfjaar geleden een G-korfbalteam in het leven geroepen. Inmiddels traint de groep elke week in sporthal de Eendracht in Nijeveen.

"De sporters zijn allemaal mega enthousiast", zegt trainer Esmee ten Kate. "En wij vinden het als trainers heel leuk om deze groep training te geven, want korfbal is voor iedereen."

G-korfbal is voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De verstandelijke beperking houdt in dat de sporters een IQ van 75 of lager hebben en vaak diagnoses hebben als Syndroom van Down, ADHD, PDD NOS of autisme.