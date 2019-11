Dit weekend in de Drentse natuur: 16 en 17 november

De herfst is in volle gang. Geniet van de prachtige kleuren op het Dwingelderveld, duik de geschiedenis in van het Asserbos of maak een wandeling over landgoed Nienoord en leer hoe het landschap daar is ontstaan. Trek je wandelschoenen aan en ga eropuit!

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Ontdek zondag het prachtige Dwingelderveld samen met een gids van Natuurmonumenten. De gids vertelt over de natuurontwikkeling, over het najaar op het veld en de planten en dieren die juist in deze tijd te zien zijn. Neem je verrekijker mee en trek stevige en waterdichte schoenen aan. Na afloop staat er een kop warme chocolademelk voor je klaar!Wil je meer te weten komen over de geschiedenis van het Asserbos ? Ga dan zondag onder leiding van Joke de Grijs en Johan Wessel mee naar het Asserbos. In deze excursie is er extra aandacht voor de geschiedenis van het bos en de natuur in de herfst.Tijdens deze wandeling maak je kennis met landgoed Nienoord en de flora en fauna die hier aanwezig is. De bomen hebben op dit moment allerlei prachtige herfstkleuren. Op het landgoed komen ook veel paddenstoelen voor. Daarnaast vertellen gidsen je zondag over het ontstaan van het landschap en over de geschiedenis van het landgoed.Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur