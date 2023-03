Tweede verdachte (21) aangehouden voor explosie flat Oosterwolde

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor het veroorzaken van een explosie in een appartementencomplex in Oosterwolde. Het gaat om een 21-jarige man uit het Friese dorp, meldt Omrop Fryslân . Omdat hij gewond raakte bij de ontploffing en hiervoor wordt behandeld, zit hij niet vast. Eerder werd al een 26-jarige man uit Oosterwolde opgepakt voor mogelijke betrokkenheid.

De explosie gebeurde zaterdag rond 18.00 uur op de bovenste verdieping van een appartementencomplex aan de Glijenham. Het gebouw raakte flink beschadigd; in de zijmuur zijn scheuren ontstaan en de gevel is naar buiten gekomen. Alle twintig bewoners van de dertien woningen werden geëvacueerd.

Onderzoek van experts wees uit dat het pand voor nu onveilig is. De bewoners moeten, net als de afgelopen twee nachten, de komende tijd elders slapen. Voor hen wordt vervangende huisvesting geregeld. Ook de politie kan voor onderzoek het gebouw niet in omdat het te onveilig is.