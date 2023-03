Units om vliegtuigen in Eelde van elektriciteit te voorzien worden stikstofvrij

Een bezoek van minister Mark Harbers (VVD) aan Groningen Airport Eelde, werd door het vliegveld aangegrepen om een primeur te presenteren. Eén van de Ground Power Units, bedoeld om stilstaande vliegtuigen van elektriciteit te voorzien, wordt volledig stikstofvrij.

Dat moet althans binnen een half jaar gerealiseerd worden, vertelt vliegvelddirecteur Meiltje de Groot. Tot die tijd werkt het vliegveld met een zogeheten NoNox-filter om de uitstoot van een Ground Power Unit met 70 tot 90 procent te verminderen. "Deze filters worden tot nu toe alleen nog in de bouw gebruikt", zegt De Groot. "Ze zijn speciaal door VolkersWessels ontwikkeld. In de luchtvaart is dit nog niet eerder geprobeerd."

Experimenteren

Ground Power Units zijn behoorlijk vervuilend en lopen grotendeels nog op diesel. "En omdat de luchtvaart een stuk duurzamer moet worden, zou dit een oplossing kunnen zijn", zegt De Groot. Het komende halfjaar moet blijken of het stikstoffilter van VolkersWessels ook buiten de bouw werkt. "We gaan daar wel van uit."

De Ground Power Unit die straks volledig op waterstof moet lopen, is ontwikkeld door het Groningse bedrijf Holthausen en de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens vliegvelddirecteur De Groot houden andere vliegvelden, waaronder Schiphol, de duurzame ontwikkelingen in Eelde scherp in de gaten. "Op Schiphol zijn ze blij met de stappen die wij hier zetten", zegt ze. "Omdat we een kleinschalig vliegveld zijn, hebben we meer ruimte om te experimenteren."

Vooraanstaande rol

Het Eelder vliegveld wil graag een voorloper op het gebied van duurzame luchtvaart zijn. "Alle kleine beetjes helpen daarbij", aldus De Groot. Ze is blij dat minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vandaag alle ontwikkelingen te zien krijgt. "Vorig jaar zou hij al komen, maar toen gooide covid roet in het eten. Het is goed dat hij er nu is, zodat hij ziet wat hier allemaal op het gebied van innovatie gebeurt."