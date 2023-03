Oppositie Emmen dringt aan op pas op de plaats met injectie afvalwater

Te weinig ruimte voor discussie, het draait vooral om geld en de nadelen worden te veel afgezwakt. Een handjevol van de vele argumenten die neer regenden in de Emmer raadzaal. Elf insprekers spraken hun zorgen uit over het voornemen van de NAM om afvalwater in de bodem van Schoonebeek te pompen.

Een plan dat overduidelijk met vooral argusogen werd bekeken. De bezorgde omwonenden gaven daarbij een helder signaal af: trap op de rem en geef ruimte voor meer onderzoek naar het effect van afvalwater op de omgeving. De oppositiepartijen waren het daar grotendeels mee eens. Wethouder Rene van der Weide zag het toch anders.

Vorige week stond de afvalwaterinjectie in Schoonebeek al op de agenda van de gemeenteraad van Coevorden. Vijf insprekers spraken toen al hun zorgen uit over het voorgenomen plan.

Adviesbrief

Zowel het college van Coevorden als die van Emmen heeft kenbaar gemaakt geen bezwaar te hebben tegen het pompen van afvalwater in een leeg gasveld bij Schoonebeek. Het gaat in dit geval om productiewater dat vrijkomt tijdens de oliewinning. Volgens eerder onderzoek en de NAM zelf is dit milieutechnisch de beste optie.

Net als in Coevorden, is het de bedoeling dat Emmen een adviesbrief stuurt naar het ministerie van Economische Zaken. Deze bepaalt uiteindelijk of de vergunning aan de NAM wordt verleend.

Niet representatief

Maandag was het druk bij het spreekgestoelte in de Emmer raadzaal met elf burgers die inspraken. Zo ook voorzitter Jos van Hees van Dorpsbelangen Schoonebeek. Hij kaartte een groot aantal argumenten aan die vorige week in Coevorden al voorbij kwamen. Volgens hem worden de inwoners niet voldoende vertegenwoordigd in het proces.

Hij verwees onder meer naar een ontzorgtafel, waar 24 inwoners meepraten over de randvoorwaarden van het proces. "Dat kun je lang niet representatief noemen in een gebied met 4500 inwoners", aldus Van Hees. "Al gaandeweg bekruipt je het gevoel dat je mee mag reizen naar een vastgestelde bestemming zonder gelegenheid vat te krijgen op de richting."

'Uitstel is een must'

Een groep bewoners is zelf inmiddels gestart met het opstellen van een enquête waarmee de draagvlak voor het plan gepeild wordt. De dorpsbestuurder riep daarom op een pas op de plaats te maken en nog geen standpunt in te nemen in dit proces. Wacht in ieder geval de uitslag van de enquête af. "Uitstel is een must. Gaat het college dit niet doen, dan bevestigt dit het vermoeden dat het voor de bestuurders zo goed als rond is."

Inwoner Albert Rave verwacht dat het plan in deze vorm alleen maar verzet oproept. De informatieavonden in het dorp stelde hem ook weinig gerust. "Ik schrok me dood dat niemand antwoord kon geven op simpele vragen." Volgens hem zit er verder weinig schot in de wijze waarop het dorp kan meeprofiteren of hoe er met eventuele schade wordt omgegaan.

Kannen-en-kruikenverhaal

Oud-raadslid Jenneke Ensink vindt het jammer dat Drenthe zich bescheidener dan Twente opstelt en moeilijk in actie komt. Nog stuitender vindt ze het volgens haar wegduiken door en afzwakken van de rol van gemeenten Emmen en Coevorden en de Provinciale Staten. Argumenten als dat de overheden aangeven geen bevoegd gezag te zijn of slechts een beperkte rol innemen vindt ze een zwaktebod.

"We worden geconfronteerd met een in-kannen-en-kruikenverhaal", aldus Ensink. Te veel eenrichtingsverkeer met weinig ruimte voor discussie, stelt ze. "En de optie vergunning afwijzen zat niet in het repertoire." Inwoners verdienen volgens haar niet deze 'voorgekookte poppenkast.'

Aardbevingen

De lekkage die ontstond bij het pompen van afvalwater in de bodem in Twente pleit niet echt voor de betrouwbaarheid van de NAM, vindt Bob Vredeveld. "Jarenlang is er productiewater gelekt in de leiding van Schoonebeek naar Twente: vooral niets aan doen, natuurlijk." Bovendien pakt de opnieuw op te starten oliewinning in Schoonebeek middels stoominjectie slecht uit voor het milieu gezien de enorme CO2-uitstoot. Volgens hem brengt het pompen van afvalwater in de bodem een extra risico met zich mee. Het aanwezige zout lost op, waardoor er verschuivingen oftewel aardbevingen kunnen ontstaan.

Uitslag enquête

Vanuit de fracties werd er ook kritiek geuit op de wijze waarop er met de zorgen van inwoners is omgegaan. Vooral de oppositiepartijen vonden dat de brief dan ook niet verstuurd moest worden.

Zoals Dirk van Dijken van het CDA. Hij vindt dat het ontzorgen onvoldoende heeft plaatsgevonden. "Een deel van de bevolking gelooft er niet in dat het goed komt. Hoe kan het college dan beweren dat het voldoende is afgerond?" Van Dijken vond daarom dat de uitslag van de enquête in Schoonebeek moet worden meegenomen. Of eigenlijk mocht het volgens hem nog wel een stapje verder. "Waarom heeft de gemeente dit initiatief niet naar zich toe getrokken?"

Fossielvrije samenleving

Een optie die ook bij de VVD leefde. "We moeten als raad die enquête voor onze rekening noemen. Het is eigenlijk te gek dat het dorpsbestuur hier mankracht en geld voor moet inzetten." Andere partijen vonden ook dat het college de brief voorlopig op de plank moesten laten liggen en de enquête af te wachten. De SP spreekt zelfs van een onzalig NAM-plan. In dat spoor vroeg Roy Pruisscher (ChristenUnie) zich af hoe oliewinning en afvalwaterinjectie bijdragen aan de omslag naar een fossielvrije samenleving.

D66 besloot zelf een compleet nieuwe conceptbrief op te stellen die het college zo kan overnemen, aldus fractieleider Joey Koops. "Zolang er geen duidelijkheid is over wat het onze regio eventueel op kan leveren, kunnen wij ook geen positief advies afgeven. Schoonebeek mag nooit en te nimmer het nieuwe wingewest Groningen worden."

Het borgen van veiligheid, met het oog op mogelijke aardbevingen, was ook een veelgehoord geluid. Een argument waar ook coalitiepartijen Wakker Emmen en PvdA naast de anderen op hamerden. Hoewel zij vonden dat de brief in principe de deur uit kan.

Tussenhalte