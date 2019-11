In deze Drentse plaatsen kun je de Sint vandaag ontmoeten

Rond het middaguur doet Sinterklaas Emmen aan. Vanaf de Dordsestraat zal de stoet naar het Raadhuisplein gaan. Heb je hem gemist? Op 28 november bezoeken Sint en Piet opnieuw de Vlinderstad in een heuse 'lichtjesparade'. Die begint bij de Grote Kerk om 18.00 uur en eindigt anderhalf uur later op het Marktplein.Ook Emmer-Compascuum ontvangt de Sint. Om 13.30 wordt hij in het centrum onthaald, waarna het feest een vervolg krijgt in Feesttent Mannege de Stijgbeugel. Kinderen krijgen gratis limonade, volwassenen koffie of thee.De goedheiligman doet ook onze provinciehoofdstad aan. Al om 12.30 zal hij per boot bij de Kop van de Vaart voet aan wal zetten. Op zijn schimmel en met een gevolg van 400 pieten gaat Sinterklaas vervolgens op pad.De stoet gaat rondom de Jozefkerk noordwaarts over onder meer de Kruisstraat, Gedempte Singel en het Ceresplein. Ze zullen om ongeveer 14.00 uur op het Koopmansplein de laatste kinderen (én natuurlijk volwassenen) groeten.Ook Zuidwest-Drenthe zal de goedheiligman bezoeken. Café De Falieberg in Zuidwolde vormt om 13.00 de startplaats van een optocht die door de Hoofdstraat en langs de molen gaat. Muziekvereniging Woudklank verzorgt de muziek. Twee uur later begint een kinderfeest in Café-Zalencentrum Den Kaat. De toegang is gratis.Vervolgens bezoekt Sinterklaas Meppel. Rond 13.00 uur komt hij aan bij de Meppeler Sluis, waarna hij via de Sluisgracht en Heerengracht richting de Prinsengracht zal varen. Daar zal de burgemeester hem rond 13.30 uur verwelkomen.Sinterklaas en zijn pietengevolg zal zijn tocht door de Meppeler binnenstad vervolgen, onder begeleiding van Muziekvereniging de Bazuin. Na de optocht, rond 14.45, sluiten De Dikdakkers de intocht muzikaal af op de Wheem met allerlei sinterklaasliedjes.Sinterklaas zal Vries per boot opzoeken. Op de Noord-Willemsvaart, ter hoogte van de Vriezerbrug, legt hij om 13.00 aan en kunnen de kinderen de goedheiligman begroeten. Een optocht gaat vervolgens naar de Brink. Daar wordt het feest in een café afgesloten.In Zuidlaren zal de Sint om 14.00 uur aankomen in de Haven van Zuidlaren.Naast Noord-, Oost- en West-Drenthe, mist Midden-Drenthe nog in dit lijstje. Maar Sint en Piet zijn de kinderen daar niet vergeten hoor. Om 14.00 uur wordt Sinterklaas muzikaal ontvangen in de Haven van Beilen, waarna een rondrit volgt naar het gemeentehuis. De burgemeester groet hem daar.De burgemeester van Hoogeveen heeft de eer om Sinterklaas rond 14.00 uur bij het raadhuis te ontvangen. Een kwartier later begint Sinterklaas zijn rondgang door de stad, om rond 17.00 uur bij theater De Tamboer aan te komen.Hoe hij het voor elkaar krijgt, is een een raadsel. Toch heeft de goedheiligman de energie gevonden om zaterdag nog een plaats te bezoeken. Per boot arriveert de goedheiligman in de Haven. Daar zullen de nieuwe Miss Ganzenhoedster en mini-miss en -mister de Sint ontvangen.