Boswachter Marjan Dunning van Natuurmonumenten

“We moeten de natuur beschermen en ervoor zorgen dat we het voor de toekomst behouden. Ik geef de natuur een stem en probeer mensen bewust te maken van de grote waarde ervan.”Dunning is een Drent in hart en nieren. Ze groeide op in het buitengebied waar haar ouders een akkerbouwbedrijf hadden. “Het buiten zijn en het landschap lezen, is mij met de paplepel ingegoten. Ik heb op jonge leeftijd geleerd dat buiten zijn je rust kan brengen.”Na haar bloemistenopleiding besloot Dunning naar de grote stad te gaan. In Groningen ging ze Economie en Communicatie studeren. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. “Toen Natuurmonumenten iemand zocht met een communicatieachtergrond die ook affiniteit met de natuur heeft, heb ik gelijk geschreven.”Dat bleek een goede match te zijn. Inmiddels werkt ze al vijftien jaar voor Natuurmonumenten en is ze vier jaar boswachter van het Fochteloërveen. Dunning heeft een grote fascinatie voor kraanvogels en slangen. Niet geheel toevallig is het Fochteloërveen is een belangrijk terrein voor zowel de kraanvogels als de Nederlandse slangenpopulatie. Hier leven namelijk alle slangensoorten die in ons land voorkomen: de adder, de ringslang en de gladde slang.“Iedere keer als ik een slang tegenkom, gaat mijn hart sneller kloppen. Het is zo’n mooi oerdier”, vertelt Dunning. “Slangen zijn kwetsbaar en erg schuw. Ik vind dat heel fascinerend. Het zijn bijzondere beesten.”Dunning heeft een duidelijke wens voor de Drentse natuur. “Water wordt steeds schaarser. Het veen verdroogt, grondwaterpeilen zijn de afgelopen veertig jaar nog nooit zo laag geweest en de biodiversiteit holt achteruit. In Nederland zijn wij goed in het afvoeren van water, maar wij moeten ook nadenken over hoe wij water vast kunnen houden. Ik hoop dat wij in Drenthe zuinig omgaan met het water.”De geboren en getogen Drent zal niet snel buiten de provincie gaan wonen. “Drenthe heeft zoveel te bieden. Je hebt bijvoorbeeld uitgestrekte bossen, mooie heideveldjes en natte hoogvenen. Dat is heerlijk. Ik ben hier thuis.”