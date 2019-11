Geen geluidsschermen met zonnepanelen langs N34

De duurzaamheidswerkgroep hoopte de provincie via een petitie te overtuigen van het plan. De provincie laat echter weten dat geluidsschermen niet nodig zijn. "We voldoen aan de geluidsnormen", laat woordvoerder Karin Betten weten.Dat de schermen in combinatie met zonnepanelen er niet komen, betekent niet dat Duurzaam Dalen de handdoek in de ring gooit. "Wij hadden geluidsreductie niet per se als uitgangspunt", zegt Peter Gras van de werkgroep. "Wij zijn bezig met projecten rondom duurzaamheid en met de inwoners wordt gekeken wat we kunnen realiseren."Gras denkt aan het plaatsen van enkel zonnepanelen zonder geluidschermen, bijvoorbeeld langs 'zonneroute' A37. Volgens de provincie wordt er gesproken over zonnepanelen bij klaverblad Holsloot. Duurzaam Dalen heeft er vertrouwen in dat dat goedkomt. Gras: "In het kader van de problematiek rondom CO2 denk ik dat de werkgroep en de provincie met elkaar in gesprek blijven. Het contact is goed."