Maatregelen asielzoekers Nieuw-Weerdinge hebben effect: 'Maar huidig regime wel aanhouden'

De extra maatregelen tegen overlast van asielzoekers in Nieuw-Weerdinge lijken hun vruchten af te werpen. Begin februari kondigde de gemeente extra inzet van politie, boa's en straatcoaches aan. De ingrepen zijn een reactie op de ervaringen van dorpsbewoners, die geruime tijd problemen ervaren.

Volgens dorpsvoorzitter Wim Katoen is de beveiliging in het dorp flink opgeschroefd. "De boa's en straatcoaches lopen van negen uur 's ochtends tot 12 uur 's nachts rond. Dat werkt goed. Asielzoekers zien we bijna niet meer. Ze worden onmiddellijk aangesproken en waar nodig naar terug het azc in Ter Apel gebracht."

Na middernacht is alleen wel weer kommer en kwel. Pogingen tot insluiping, diefstal en onzedelijk gedrag: in de nachtelijke uren komt het allemaal weer terug. In de buurt Siepelveen werd onlangs iemand aangehouden. Daar liep een persoon met een klauwhamer rondom een woning.

Huidige regime aanhouden

De waardering voor de boa's en de straatcoaches is dan ook gegroeid. "Aanvankelijk waren vele dorpsbewoners sceptisch, maar hun aanwezigheid en inzet worden enorm gewaardeerd. Als er iets speelt, zijn ze snel ter plekke." Het aantal meldingen vanuit het dorp bij boa en straatcoach blijft desondanks behoorlijk, aldus Katoen. "Het huidige regime moeten we wat ons betreft voorlopig blijven aanhouden."

Geen houdbare situatie

Want volgens Katoen blijft het aan de andere kant ook dweilen met de kraan open, gezien de nachtelijke incidenten. "Elk weldenkend mens moet toch snappen dat dit geen houdbare situatie is."

De dorpsvoorzitter wil er niet aan dat het azc in Ter Apel niet meer kan doen. Een woordvoerder gaf een maand geleden aan dat de locatie niet als een detentiecentrum kan dienen. "Je zou huisregels kunnen opstellen. Bijvoorbeeld dat mensen na een bepaald tijdstip niet meer van het terrein mogen."

Katoen is al meerdere malen in de pen geklommen richting landelijke overheid, de gemeenten Emmen en Westerwolde en de provincie. Vluchtelingen opvangen is een nobele taak. "En van 98 procent op het azc heb je echt geen last. Maar er zit een aantal tussen die op een gruwelijke manier misbruik maken van de situatie. En dat kan zo langer niet."

Zorgen over veiligelanders

Navraag bij de gemeente Emmen leert dat ook zij de indruk hebben dat het relatief rustig is. "We zien weinig meldingen van incidenten", laat een woordvoerder weten. Wel zijn er zorgen over het grote aantal veiligelanders (250-300) dat momenteel in het azc verblijft. Burgemeester Eric van Oosterhout pleit daarom voor een snelle invoering van de spreidingswet, waarbij opvangplekken beter verdeeld worden over heel Nederland.