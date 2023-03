65 jaar na de verwoestende brand in Schattenberg: 'Opeens werd het aardedonker'

Anders

Ook Polnaya weet nog goed dat het leven na de brand anders is. "Er hing wel een andere sfeer, ja. Maar we hadden veel steun aan elkaar, want de Molukkers vonden het mooi om samen te zijn. Je steunt elkaar altijd."

Maar veel praten doen ze onderling niet. Ook niet met de mensen die destijds gedwongen moesten verhuizen. "Voor sommigen was het heel triest, dus het was waarschijnlijk te pijnlijk om over te praten. Ze hadden bepaalde ideeën en spaarden omdat ze geloofden in een terugkeer. En dan is alles in een paar minuten weg", stelt Polnaya.

'Geen mooie tijd in Schattenberg'

Het zijn verdrietige herinneringen voor Polnaya. "Ik vond het geen mooie tijd in Schattenberg. Ik snapte niet dat wij in zulke woningen werden gehuisvest, we sliepen gewoon op een stromatras in heel kleine kamers in koude, tochtige en gehorige barakken."

Hoewel Polnaya zijn periode in het woonoord niet als een fijne tijd heeft ervaren, heeft hij ook nooit geloofd in een terugkeer naar de Molukken. "Dat durf ik nu wel te zeggen. Toen durfde ik dat niet, want dan had je kans dat je ramen ingegooid werden", lacht hij. "Ik ben blij dat we gebleven zijn. Niet alle Molukkers denken er zo over, maar ik wel. Mijn toekomst lag hier."

Laatste Molukkers vertrekken in 1971

Het grootste deel van de gemeenschap in Schattenberg verhuisde in 1964 en 1965 naar een speciale Molukse woonwijk in Assen. De laatste bewoners vertrokken pas - onder dwang - in 1971 en trokken naar de Molukse wijk in Bovensmilde.