Renovatie voor bijzondere keuterij bij Ruinerwold

Deze keuterij is in 1894 gebouwd in opdracht van een rijke pachtboer. “Dergelijke keuterboerderijtjes kwamen in Drenthe veelvuldig voor, maar weinig zijn zo goed bewaard gebleven als deze”, vertelt Tappel. De keuterij was destijds bestemd voor een boerenknecht, die hierin mocht wonen.Het is niet het eerste boerderijtje dat hier heeft gestaan. Veertig jaar voor de bouw stond hier al een boerderij. “Die is vervolgens afgebroken. Met die materialen is deze keuterij herbouwd”, legt Tappel uit. De boerderij is bijzonder omdat hij zo goed bewaard is gebleven. “Dit soort kleine keuterijtjes worden vaak verbouwd. Dit is een van de weinigen die zo klein is gebleven.”Het stookhok is de enige uitbreiding die het huisje ooit heeft gehad. Het hok is voor een groot deel voorzien van kozijnen en glas. “In 1945 is het hokje gebouwd. De bewoner wilde graag veel licht in zijn stookhok hebben”, vertelt Tappel.In de jaren zeventig heeft de laatste bewoner de keuterij overgedragen aan Het Drentse Landschap. “Volgend jaar gaan wij de keuterij in zijn geheel renoveren”, vertelt Tappel. “Achterin wordt een luxe woning gerealiseerd, zonder uitbreiding. De overige kamers worden als een soort tijdscapsule behouden.”