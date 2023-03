Eigenaren pipodorp Oranje gaan onderdak arbeidsmigranten uitbreiden

Plek voor bijna zeshonderd arbeidsmigranten

Op het park staan 256 woningen. In de oorspronkelijke zespersoonshuisjes mogen drie arbeidsmigranten wonen. In een ander deel, de oorspronkelijke vierpersoonshuisjes, kunnen twee arbeidsmigranten wonen. In totaal is er op die manier plaats voor 575 arbeidsmigranten op het park. "Ik moet eerlijk zeggen: niet alles is meer op te knappen", zegt Knol. "Maar een kleine tweehonderd woningen zijn we nu aan het opknappen voor onze doelgroep."

Knol werkt voor het uitzendbureau Uniepool en stuit overal in zijn werk op verzet. "Dat is een continu probleem. We bestaan een kleine twintig jaar en het is een continue bottleneck. We kunnen de mensen krijgen, de klanten zijn er, maar het huisvesten van die mensen is lastig. Je loopt overal aan tegen de not in my backyard."

Hetzelfde is het geval bij het pipodorp in Oranje. Nadat verschillende ideeën de revue passeerden, besloten de eigenaren bijna 1,5 jaar geleden in te zetten op de huisvesting van arbeidsmigranten. Het plan is om in mei in elk geval honderd huisjes vol te hebben. De rest wordt na die tijd gerealiseerd.

Gemeente niet akkoord

De gemeente Midden-Drenthe ziet de komst van arbeidsmigranten niet zitten. Vanaf het moment dat de eerste arbeidsmigranten in het park trokken in januari 2022 doet de gemeente controles. Ook legde zij de eigenaren een last onder dwangsom op. Onterecht, zo stelde de rechter. Volgens het bestemmingsplan mogen de huisjes, die bedoeld zijn voor recreatie, tijdelijk gebruikt worden door personen die hun hoofdverblijf ergens anders hebben. Over de zaak loopt nog een hoger beroep. De eigenaren wachten met hun uitbreiding niet op de uitspraak in het hoger beroep.

Jammer, noemt Knol de situatie. De gemeente en de economie zijn volgens hem namelijk wel erg afhankelijk van arbeidsmigranten. "We hebben hier een Jumbo-distributiecentrum waar veel buitenlandse mensen werken en veel landerijen waar mensen de oogst van het land af halen, dus faciliteer het nou."

Naar schatting werken 500 tot 1.000 arbeidsmigranten in Midden-Drenthe. Van slechts 167 is bekend waar ze verblijven. Dat zorgt voor problemen, zo stelde de gemeente eerder. Een deel wordt door werkgevers en uitzendorganisaties bijvoorbeeld geplaatst in woonhuizen in de dorpen. Dat is in strijd met de bestemmingsplannen, en volgens de gemeente niet goed voor de buurt.

Knol: "We kunnen hier veel. We hoeven straks geen woonhuizen meer in Smilde of in Beilen te kopen om onze mensen onder te brengen. Het kan hier."

Gemeente wacht af

Landelijk wordt gewerkt aan de verbetering van de leefomstandigheden van arbeidsmigranten. Er leven namelijk een heleboel op straat of onder slechte omstandigheden, zo stelde onder andere Stichting Barka, een hulporganisatie voor dakloze EU-arbeidsmigranten begin dit jaar. Maar pogingen voor verbeteringen stuiten vaak op verzet van gemeenten en omgeving.

De gemeente Midden-Drenthe werkt zelf ook aan nieuwe eisen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor het pipodorp blijft de gemeente bij haar standpunt dat het park niet geschikt is voor het huisvesten van arbeidsmigranten, maar bedoeld is voor recreatie. In een reactie laat de gemeente weten het hoger beroep af te wachten.

Miljoen

Ondertussen gaan de investeringen bij de ondernemers door. In het park zit al bijna een miljoen euro en er worden iedere dag nog nieuwe huisjes opgeknapt. Ook wordt er gesproken over de terugkeer van de supermarkt op het park. Zodat huurders straks in de buurt levensmiddelen kunnen halen. "Het gaat hard. In de afgelopen drie weken hebben we zo'n beetje 41 extra woningen verhuurd", zegt Knol.