Emmen gaat voor zwart, Assen kiest roetveeg

Dimitri Knobbe uit Groningen heeft de protestgroep De Lieve Goede Sint opgericht. Vorig jaar organiseerde hij anti-zwartepiet-actie in Groningen en dit jaar demonstreert hij in Emmen. “Ik heb het idee dat er veel mensen in Emmen zijn die graag een verandering zien, maar dat niet uitspreken. Die wil ik een stem geven tijdens de intocht.”Knobbe verwacht morgen met vijftien mensen te demonstreren. “We hebben toestemming gekregen om vanaf half 2 in een vak op het Raadhuisplein te staan. Daar zal de Sint ook langskomen.”Demonstraties bij evenementen als een intocht moeten bij de gemeente worden gemeld. De burgemeester bepaalt dan op welke manier de demonstratie vormgegeven wordt.In Emmen hebben twee groepen zich gemeld: De Lieve Goede Sint van Knobbe en Wakker Noorden, die juist vóór het behoud van zwarte piet is. “Dat is hun goed recht”, zegt burgemeester Eric van Oosterhout. “Beide groepen staan op het Raadhuisplein, uiteraard een beetje uit elkaar. Daar hebben we afspraken over gemaakt.”Van Oosterhout verwacht, net als Knobbe, geen confrontaties. Beide actiegroepen hebben aangegeven geen problemen en agressie te willen. Van Oosterhout: “Uiteindelijk is het belangrijkst dat het morgen een mooi kinderfeest wordt. Ik denk dat iedereen dat wil.”Waar in Emmen de pieten traditioneel zwart zijn, verschijnen in Assen morgen roetveegpieten naast de Sint. “We zagen geen argumenten meer om dat niet te doen”, vertelt Toine Straatman van de organisatie. “We willen rekening houden met wat er in Nederland speelt, ook al speelt dat hier misschien wat minder.”“Natuurlijk kwamen er van alle kanten reacties op dat besluit, maar ik verwacht geen problemen morgen. Wie er niet mee eens is, komt niet. Er waren ook pieten voor wie het op deze manier niet meer hoefde, maar er zijn nu ook juist pieten bijgekomen. Per saldo is het aantal gelijk aan voorgaande edities”, aldus Straatman.Als tegenargument hoort hij nog vaak dat pieten nu herkenbaarder zouden zijn, maar daar is hij het niet mee eens. “We schminken de pieten nog wel helemaal, maar we laten hier en daar wat weg. Het is niet zo egaal meer. Daarbij, als je gewoon lekker gek en een leuke grimas opzet, gaan de kinderen overal in mee.”