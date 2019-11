Ondernemen in Drenthe: 'We hebben het restaurant midden in de kalkovens in Meppel gebouwd'

De Lange en Hoekstra hebben het rijksmonument aan het water vlakbij Meppel grondig aangepakt. Alles is verbouwd. Daarbij is veel hulp van familie ingezet. En tussen de verbouwingen door ontvingen ze ook gasten.Voor beide is het een avontuur. "Ik heb hotelschool gedaan en in hotels gewerkt. Ik heb daarna even in het bedrijf van mijn ouders, Weerribben Zuivel, gewerkt. Maar koeien zijn niet mijn ding."Een restaurant runnen wel. Dus zoekt De Lange de uitdaging in het weer populair maken van het voormalige restaurant De Drie Kalkovens. Ze noemen het zelf Villa Kalkoven. "We hebben het restaurant naar de kalkovens verplaatst. Het oude restaurant is nu een zaal. Je wilt als gast de beleving van de kalkoven hebben."Tom Knol uit Nijeveen was 19 jaar toen hij ging ondernemen. Hij zat nog op Terra in Meppel. En nu, een paar jaar later, werkt hij met vier mensen. "Eerst werkte ik bij boeren, maar tegenwoordig doe ik vooral grond- en straatwerk. Ik ben nu meer aannemer.Knol is inmiddels 24 jaar en bouwt een pand op bedrijventerrein Spijkers Erve in Nijeveen. Hij is verkozen tot 'Jonge ondernemer van het Jaar' in de gemeente Meppel. "Begin dit jaar heb ik grond gekocht. Daar bouw ik nu een pand op. Dan kan ik groeien. Een vast team van een man of tien lijkt me wel wat."Knol kreeg vandaag in het kader van de Dag van de Ondernemer een grote taart van de handelsvereniging in Nijeveen. Hij kreeg de taart in de uitzending van collega ondernemer Herwin Lokken uit Nijeveen.Zorgondernemer Annemieke Lantman van De Nieuwe Zorg Thuis in Meppel heeft haar onderneming overgedragen aan haar zoon Hijbo Lantink. "Maar ik ben niet weg. Ik ben nu commissaris. Bij de onderneming werken zo'n 1400 mensen.Zoon Hijbo is bezig met een grote verandering in het concern. Een andere manier van denken. "Onze mensen vragen nu meer wat een cliënt zelf wil en niet wat we vandaag willen gaan doen."Moeder Annemieke Lantman is blij met haar stap terug. "Het is een grote verantwoordelijkheid, 1400 mensen. En we willen nog wel groeien. Ik zoek bedrijven op die we overnemen." Op die manier wil het bedrijf verder groeien.Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe na het regionale nieuws. En anders online.