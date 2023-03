Stichting uit Roden met 230 fietsen naar Oekraïne: 'Overweldigend'

Met de hulp van welwillende fietsenmakers in Roden, Norg, Peize en Leek zijn alle ingebrachte rijwielen grondig nagekeken. Daarvan zijn er uiteindelijk 230 goedgekeurd voor een tweede leven in Oekraïne. "Echt fantastisch hoe ze dat allemaal pro deo hebben gedaan. Hier en daar moest er een nieuw kabeltje, spatbord of lampje aangebracht worden. Of de ketting moest gesmeerd. Maar ze zijn allemaal klaar voor gebruik", zegt Hofman.