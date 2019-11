'Geen regels bij zorginstelling 't Ruige Veld in Rolde'

"Er waren geen regels en er gebeurden dingen die niet mochten gebeuren. Papierwerk was er nauwelijks", legt een van hen uit. "Omdat er weinig gekwalificeerde mensen waren, was het toezicht nihil."Dat de burgemeester Altijd Zorg weg heeft gehaald bij de zorginstelling is meer dan terecht, wordt door hen gesteld. "De mensen in de zorginstelling kregen alles. Ze mochten gewoon drinken en er werd drugs gebruikt, ook verstrekt door de leiding. Als het tegen de leiding werd gezegd, kreeg je te horen dat het allemaal wel goed komt.""Het ergste was dat er een vijftienjarige jongen rondliep", vertelt een van hen. "Die jongen hoort er niet. Er waren geen regels en dus ook geen structuur voor hem." Toen de jongen na een aantal maanden wegging om ergens anders te verblijven, wilde hij zijn spullen - die hij nog vanuit het ouderlijk huis had - ophalen. De spullen stonden er niet meer.Het gebeurde vaker dat spullen van oud-bewoners die nog opgehaald moesten worden, verdwenen, vertellen meerdere mensen. Een andere bewoner zou door Altijd Zorg op straat zijn gezet. Het huis was gezegeld en al zijn spullen waren verkocht.Volgens oud-medewerkers zijn opleidingen met uitzicht op een vaste baan beloofd aan ervaringsdeskundigen. Met die opleidingen zouden zij helpen bij de dagbesteding en helpen met andere zorgtaken. De opleiding kwam er echter nooit van."Ik vind het jammer", vertelt een van de ervaringsdeskundigen die anoniem wenst te blijven. "Ik heb er veel tijd in geïnvesteerd. Het was een mooie kans om mijn leven te beteren." Zo werden er meer dingen beloofd, maar niet nagekomen, meent iemand anders die regelmatig met de zorginstelling te maken had.Het hierboven geschetste beeld herkent oprichter Richard Schlichting van Altijd Zorg niet. "Natuurlijk gaat niet alles helemaal goed, maar we zijn een beginnende organisatie." Volgens Schlichting zijn er bijvoorbeeld wel degelijk regels bij de zorgorganisatie, maar gaat ook veel op gevoel. "Bij ons hoef je als bewoner niet per se om 8.00 uur aan het ontbijt te zitten. Dat kan voor sommige cliënten ook wel later, bijvoorbeeld om 11.00 uur."De verhalen over drugs- en alcoholgebruik in de zorginstelling ontkracht hij. "De regel is: geen drank en drugs bij ons op het terrein. Maar soms zijn er cliënten die buiten de instelling zijn geweest en toch zwaar onder invloed terugkomen. Dan gaan we natuurlijk met zo iemand in gesprek", aldus Schlichting.Ook zijn er uitzonderingen voor mensen die apart wonen en bijna geen zorg (meer) ontvangen. "Maar op de groep wordt nooit alcohol of drugs gebruikt."Schlichting is strijdbaar en kent de verhalen van de oud-werknemers en -bewoners. "Deze mensen vonden alles prachtig toen ze hier nog werkten, maar hebben fouten gemaakt en moesten uiteindelijk weg. Nu gaan ze met modder gooien. Daar wil ik niet aan mee doen."De afgelopen dagen zochten cliënten van Altijd Zorg meerdere malen contact met Schlichting. Ze houden hem op de hoogte over het reilen en zeilen op het terrein en zoeken soms hulp."Wij mogen geen contact met hen zoeken, maar zij weten ons wel te vinden. Het is toch prachtig dat die mensen voor ons opkomen. Ook tijdens de rechtszaak.""We hopen dat de rechter snel met een uitspraak komt. We zijn vol vertrouwen dat het goed komt en dat we bij Altijd Zorg met iets goeds bezig zijn."Volgens Egbert Dijkman, die er nog steeds woont, is er niets van de verhalen waar. “Dit zeggen ze misschien omdat ze wraak willen of zo. Dat is haat zaaien. Dat de groep die nu nog in 't Ruige Veld zit, hier nog zit en zo sterk is samen, is het bewijs." De spullen waarvan beweerd wordt dat ze zijn weggehaald, zijn volgens Dijkman terecht weggehaald. "Dat waren spullen van Altijd Zorg.""Het is verdrietig dat mensen dit over Altijd Zorg zeggen. De manier van werken van Altijd Zorg is iets moois. Het is iets magisch, maar dat dit Altijd Zorg en 't Ruige Veld verweten wordt, is pure laster", vertelt Dijkman aangedaan. "Er zal ongetwijfeld een keer iemand weggelopen zijn met een fles alcohol of iets, maar waar gebeurt dat niet?"RTV Drenthe heeft met meerdere oud-bewoners en -zorgverleners gesproken. Allen wensen anoniem te blijven. De namen zijn bekend bij de eindredactie. De personen willen niet met naam en toenaam genoemd worden, bang dat ze getraceerd worden.