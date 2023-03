Drenten zijn meest tegen windmolens en zonnepanelen op weilanden

Nieuwe windmolens in de provincie? Een meerderheid van de Drenten is daar geen voorstander van. Uit een analyse van Kieskompas blijkt dat inwoners van deze provincie het meest tegen de komst van nieuwe windmolens zijn.

Ook zijn inwoners van de provincie het meest tegen de komst van zonnepanelen op weilanden.

Meer dan de helft van de mensen die het Drentse Kieskompas hebben ingevuld, geeft aan tegen de komst ervan te zijn. Daarnaast geven nog eens 2 op de 10 mensen aan neutraal erin te staan. Zo'n 20 procent is voorstander van extra windmolens.

Alleen in de provincie Zeeland is de helft van de mensen tegen de komst van windmolens. Verspreid over de twaalf provincies is ongeveer een derde tegenstander en een derde voorstander. In de provincie Noord-Holland is de meeste steun voor windmolens, zo'n 40 procent. Het Kieskompas is inmiddels meer dan een miljoen keer ingevuld, waarvan ruim 20.000 keer in Drenthe.

Iets meer dan de helft is daarnaast tegenstander van de plaatsing van zonnepanelen op weilanden. Een derde heeft daar geen probleem mee. Ook in Friesland is ongeveer de helft tegen zonnepanelen op weilanden. In Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland vindt ongeveer de helft of meer dat geen probleem.

Meerderheid partijen is tegen windmolens

De meeste partijen in Drenthe hebben in het Kieskompas aangegeven tegen nieuwe windmolens te zijn. Vier partijen zijn voorstander: Partij voor de Dieren, Volt, D66 en GroenLinks. D66 spreekt daarbij van "kleinschalige windenergie op land". De Partij voor de Dieren verschilt daarin van mening met haar kiezers. Ongeveer de helft van de mensen die zegt op deze partij te stemmen, is tegen windmolens.

"Wind- en zonne-energie worden mogelijk gemaakt op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden", is het standpunt van de partij. Ze wil geen windmolens bij Natura 2000-gebieden.

JA21, BVNL, Forum voor Democratie en PVV zijn het felst tegenstander. "Er zijn voldoende alternatieven voor deze landschaps- en horizonvervuilende en overlast veroorzakende industriële terreinen vol zonneakkers en windturbines. We streven naar afbraak van de windturbineparken", aldus de PVV.

Zonnepanelen

Drie partijen vinden dat er ook op weilanden zonnepanelen geplaatst mogen worden, om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Dat zijn 50PLUS, GroenLinks en Volt. "Op vrijwel alle Drentse daken liggen zonnepanelen en daar waar ze toch in het landschap staan, zijn ze op een mooie manier ingepast", vindt GroenLinks.

D66 en CDA hebben zich neutraal opgesteld in die discussie. D66 heeft liever dat zonne-energie op daken of parkeerplaatsen komt. "Als dit niet meer mogelijk zou zijn, dan willen we naar landbouwgrond kijken." Ook het CDA wil eerst gaan voor zonnepanelen op daken.