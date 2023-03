Kijk hier live naar het verkiezingsdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen

Op wie ga je morgen stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen? Weet je het al of weet je het nog helemaal niet? Kijk dan vanavond naar het verkiezingsdebat op RTV Drenthe.

Wie komen er in het Drents parlement? En welke partij wordt het grootst? De lijsttrekkers van 18 provinciale partijen in Drenthe doen aan dit debat mee. In het debat worden vijf thema's behandeld. Stikstof, de wolf, permanente bewoning vakantiewoningen, verdubbeling N34 en geld voor een nieuw stadion van FC Emmen.