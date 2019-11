Hoogeveen zaterdag gehavend door in bekertoernooi

Het bekerprogramma voor vandaag

Toch kwam de zaterdagderdeklasser niet ongeschonden uit de strijd tegen de zondagvierdeklasser. Drie Hoogeveners gingen geblesseerd van het veld.Al na 38 seconden ging het mis in de verdediging bij Hoogeveen toen Mitchell Strijker en Ruben de Haas met de hoofden tegen elkaar knalden. Strijker verliet met een lichte hersenschudding het veld, terwijl De Haas zijn neus brak bij de actie. Daardoor kwam de licht geblesseerde Marcel Linthorst, noodgedwongen, al heel vroeg binnen de lijnen. De aanvaller haalde het einde van de wedstrijd ook niet, want halverwege de tweede helft ging Linthorst met liesklachten van het veld. Zorgen dus voor Sabandar, die de komende weken in competitieverband een aantal cruciale wedstrijden speelt. Zo speelt de nummer 2 van de 3e klasse D in de komende twee duels tegen de nummers 3, 1 en 4: CSVC, Achilles 1894 en Nieuwleusen.Overigens had Hoogeveen weinig te duchten van Kraggenburg, want al voor rust was het duel in Hoogeveen gespeeld: 4-0. Julian Mol scoorde in de eerste 45 minuten drie keer en ook Danny Kuiper pikte een doelpuntje mee. Na rust duurde het lang voordat de vijfde viel, maar die kwam uiteindelijk tien minuten voor tijd dankzij Yorno Lunenborg.