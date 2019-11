'Binnen tien minuten besloten we dat we voor de Drentse Van Gogh zouden gaan'

'Drents Museum, gefeliciteerd met Van Gogh!'

"We zaten op mijn kamer met het hele team en hadden de livestream van veilinghuis Sotheby's in New York aan staan", vertelt Tupan in het Radio Drenthe-programma. "We wisten hoe ver we konden gaan en na de hamerslag wisten we dat we 'm hadden." Volgens Tupan lag het gezamenlijke bod nog onder het maximale bedrag dat de twee musea ervoor overhadden. Het maximumbedrag zou zo rond de 3 miljoen euro hebben gelegen. Tupan wil dat niet bevestigen.Zo'n twee tot drie weken geleden komt de museumdirecteur erachter dat het schilderij - dat Van Gogh in 1883 in Drenthe schilderde - geveild wordt. "Dan ga je kijken of je 'm ook wil hebben", legt Tupan uit. "Met het team hoefden we er niet lang over na te denken." Binnen tien minuten besloot het Drents Museum ervoor te gaan.Na dat besluit wordt er een zogeheten projectplan opgesteld. Ondertussen begint Tupan aan een belrondje, onder meer met allerlei stichtingen en de provincie Drenthe. "Na dat belrondje had ik al een bepaalde mate van zekerheid. Het bedrag was toen al hoger dan de verwachte opbrengst." Het schilderij van Van Gogh wordt van tevoren geschat op zo'n 700.000 euro.De provincie Drenthe draagt ongeveer een half miljoen bij. "Harry Tupan stuurde mij een appje", vertelt cultuurgedeputeerde Cees Bijl, die denkt dat het schilderij een grote, internationale trekker kan zijn. "Ik vond het een unieke kans. We willen het verhaal van Drenthe vertellen. Het museum is cultureel en economisch heel belangrijk voor ons, dus het mes snijdt aan twee kanten. Vincent van Gogh is wereldberoemd. Hij hoort toch een klein beetje bij onze geschiedenis, dus als je zo'n kans krijgt, moet je je best doen."Tupan belt ook met collega-museumdirecteuren. Onder meer het Kröller-Müller Museum en het Noord-Brabants Museum worden gebeld, maar die hebben geen interesse. Het Van Gogh Museum in Amsterdam wél. "Dan ga je kijken wat onze kansen zijn. Stel dat we samen gaan kopen, wat voor afspraken kunnen we dan maken?" Na het besluit om samen op te trekken belt Tupan met grote landelijke fondsen, zoals het Mondriaan-fonds. Het benodigde geld is binnen.Dat is maar goed ook, want het schilderijlevert veel meer op dan de verwachte zeven ton. Tupan staat daar niet van te kijken. "We volgen alle kunstprijzen, ook internationaal", zegt hij. "Je weet gewoon dat bepaalde kunstenaars heel veel geld opbrengen."Tupan hoopt dat het schilderij binnen drie weken in het Drents Museum is. Maar even met de pakketpost opsturen, is er natuurlijk niet bij. "Het schilderij moet goed verpakt worden, in een soort klimaatkist", legt hij uit. "Dat gaan mensen van ons doen. Ook moet het beveiligd worden en moeten we een vlucht zoeken. Ook moet het kunstwerk nog door de douane."Omdat het Van Gogh Museum in Amsterdam en het Drents Museum allebei voor de helft eigenaar zijn, rouleert het schilderij straks dus ook tussen de twee musea. "Daar hebben we afspraken over gemaakt, maar ik ben heel blij dat het als eerste lekker naar Assen komt", aldus Tupan. Het is de bedoeling dat het schilderij te zien is tijdens de tentoonstelling Barbizon van het Noorden. Die tentoonstelling is van 24 november tot en 22 maart volgend jaar.Het is nog niet bekend of de Drentse Van Gogh ook met veel tamtam gepresenteerd wordt. Als het aan Tupan ligt, niet per se. "Ik denk dat we 'm gewoon ophangen, want dat is de enige manier om 'm te laten zien", zegt hij nuchter.