Route sinterklaasintocht Emmen aangepast na opstootje

De politie gebruikte een wapenstok om de rust weer terug te laten keren. Niemand is aangehouden.De route van de intocht is na het incident iets aangepast. Sinterklaas en zijn gevolg zijn niet langs de demonstranten gekomen, het Raadhuisplein is uit de route geschrapt.Voor- en tegenstanders van zwarte piet zijn aan het demonstreren in Emmen. Bij de sinterklaasintocht in de stad zijn zwart geschminkte pieten . Dat is tegen het zere been van protestgroep De Lieve Goede Sint, die liever ziet dat de zwarte pieten worden vervangen door roetveegpieten.Voorstanders van zwarte piet, onder de naam Wakker Noorden, willen juist dat de pieten zwart blijven. Beide groepen staan - wel uit elkaar - op het Raadhuisplein.Burgemeester Eric van Oosterhout laat in een eerste reactie weten het jammer te vinden dat er een opstootje plaatsvond. "Zo wordt een kinderfeest ontsierd", zegt hij.