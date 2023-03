OM eist vier jaar cel tegen verdachte van kindermisbruik

Tegen een 32-jarige man uit Lutjegast is een gevangenisstraf geëist van vier jaar waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook moet de man zich verplicht onder behandeling laten stellen voor zijn pedoseksuele afwijking, vindt het Openbaar Ministerie.

De zaak kwam aan het rollen op camping Witterzomer in Assen, waar zijn zus een staplaats had en waar de verdachte geregeld verbleef. De zus had zelf kinderen en op de camping was het een komen en gaan van kinderen, met wie de verdachte 'als een gekke oom' omging. De man zou populair zijn bij de kinderen. Een echte kindervriend, zo werd hij gekenmerkt door zijn omgeving. "Ze kwamen ook wel bij u omdat u een Nintendo had", stelt de rechter.

Eind augustus vorig jaar ging hij met de kinderen van zijn zus naar de zwemplas. "Daarna ging ik douchen, ik zat onder het zand", zegt de verdachte. Een 7-jarig jongetje zou achter hem aan gefietst zijn. Ze gingen samen in de familiedouche. "Hij volgde mij."

'Alleen zijn rug en schouders ingezeept'

Vanaf dat moment lopen de verhalen uiteen. De jongen kwam terug bij zijn ouders met het verhaal dat de man aan hem heeft gezeten. De verdachte ontkent dat: "Ik heb niet aan zijn piemel gezeten, niet aan zijn kont. Ik heb alleen zijn rug en schouders ingezeept", aldus de verdachte.

De ouders van het jongetje deden aangifte, waarop de politie de computer en telefoon van de Lutjegaster in beslag nam. Daaruit bleek dat de man in 2013, toen de verdachte 21 was, met een 14-jarige jongen naar pretpark Walibi in Biddinghuizen is geweest. Later, bij hem thuis, werd de 14-jarige jongen ontmaagd, zo valt op te maken uit door de politie veiliggestelde Skype-gesprekken.

Rechter verbaast zich

Ook bleek dat hij, kort voordat hij eind augustus 2022 door de mand viel, met een 13-jarige jongen online seksspelletjes deed. De verdachte kreeg contact met de jongen via een chatsite. Al snel kregen de chats een meer seksueel karakter. "Ik was er niet actief naar op zoek", zegt de man uit het Groningse Lutjegast. Hij zou het slachtoffer ook heimelijk hebben gefilmd.

Een van de drie rechters steekt zijn verbazing over het verhaal van de verdachte niet onder stoelen of banken. "U gaat die site niet op omdat u een knikkervriendje zoekt. Waarom haakt u niet af? Ook niet als u merkt dat hij 13 is? En dan zegt u dat u er niet naar op zoek was. Ik zit me hier te verbazen."

Meer dan duizend bestanden

Op de computer van de verdachte werden 1400 bestanden met kinderporno gevonden. Daar zat ook materiaal van kinderen onder de twaalf jaar bij. "Dat was bijvangst", verklaart de verdachte, die zegt meer geïnteresseerd te zijn in tieners. Er werd ook materiaal gevonden dat hij zelf maakte.

Zo zou hij een 11-jarige labiele zoon van een goede vriend hebben aangezet tot seksuele handelingen voor een camera. Deze beelden werden op de computer van de verdachte gevonden. "Wij hebben zwaar het vermoeden dat er meer is gebeurd", aldus de moeder van deze jongen in een slachtofferverklaring.