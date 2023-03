Open Science Hub en TIP verruilen brink in Dwingeloo voor Planetron

Sinds het voorjaar van 2019 zitten TIP en de Open Science Hub met de naam De Melkweg aan de Brink in Dwingeloo, in de voormalige bibliotheek. Ook een A-locatie zou je denken, maar dat is het niet. Het gebouw staat namelijk aan de 'stille kant' van de Brink. Stichting Toeristische Promotie Westerveld heeft moeite met vrijwilligers vinden, omdat het gebouw donker is en er weinig aanloop is. "Ze vinden het niet prettig werken. Hierdoor zijn de openingstijden beperkt."

Met borden en banners is geprobeerd meer mensen naar het TIP en De Melkweg te krijgen, maar dat wil niet echt vlotten. Nog meer verwijzingen is een mogelijkheid, maar de partijen zien meer in een verhuizing. De Melkweg is een centrum waar Astron het verhaal van radioastronomie op een laagdrempelige manier aan publiek vertelt. Daarvoor zijn in het huidige pand de nodige aanpassingen gedaan om de nodige installaties een goede plek te geven, ook in het Planedome zullen aanpassingen nodig zijn. De kosten daarvan zijn nog niet bekend, Westerveld denkt met geld van de RegioDeal Zwolle een deel van de kosten te kunnen betalen.