Burgemeester: 'Geen kind heeft wat van ongeregeldheden Emmen meegekregen'

"Het was een hele mooie middag. Het gevoel overheerst dat het een mooi kinderfeest was", zegt Van Oosterhout. Voorstanders van Zwarte Piet kwamen tijdens de intocht in aanraking met de politie en gooiden rookbommen en eieren. "Het voelt alsof je een voetbalwedstrijd hebt waar in de 85e minuut nog wat vervelends gebeurd, terwijl de wedstrijd goed verloopt."Volgens de burgemeester hebben kinderen geen last gehad van het opstootje. "Geen een kind heeft er iets van meegekregen. We hadden vooraf goede afspraken gemaakt met de organisatie. Als het wat onrustig zou worden op het Raadhuisplein zouden we niet linksom, maar rechtsom gaan. We hebben gekozen rechtsom te gaan, niet vanwege Sinterklaas en de burgemeester, maar vanwege de hele stroom kinderen die achter Sinterklaas aanliep."Wat er met de herrieschoppers gaat gebeuren is nog niet bekend. Er werden geen aanhoudingen verricht. "De politie stelt nu een rapport op. We gaan afwachten wat daar uitkomt. en vervolgens evalueren."Het handjevol anti-Zwarte Piet-demonstranten werd tijdens het gedoe op het Raadhuisplein naar het gemeentehuis geleid. Daar zijn ze kort opgevangen om vervolgens huiswaarts te keren.