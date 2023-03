Drenthe naar de stembus, hoe pakte dat vier jaar geleden uit?

Komende nacht weten we hoe Drenthe gestemd heeft voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar hoe zat dat vier jaar geleden ook alweer? En wat was het opkomstpercentage tijdens deze regionale verkiezingen?

Het opkomstpercentage bij de Provinciale Statenverkiezingen ligt over het algemeen lager dan bij de landelijke verkiezingen. Waar in 2021 bij de landelijke verkiezingen landelijk nog 78,7 procent van de stemgerechtigde mensen kwam opdagen, ligt dat opkomstpercentage bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen een stuk lager, landelijk namelijk op 56,2 procent. In Drenthe was dat 59 procent.

Als we kijken naar de opkomst in de Drentse gemeenten tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen, dan zien we dat de Drenthe, over het algemeen, boven het landelijke opkomstpercentage scoort.

VVD over het algemeen grootste partij in Drenthe

In de twaalf Drentse gemeenten gaf de Drent vier jaar geleden over het algemeen de voorkeur aan de VVD. In zeven van de twaalf gemeenten was het destijds de meest gekozen partij.