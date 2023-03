Stakingen in streekvervoer na morgen opgeschort

De stakingen in het streekvervoer worden na morgen tijdelijk stopgezet. Vakbonden FNV en CNV schorten de stakingen tot en met volgende week vrijdag op. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft twee bemiddelaars aangesteld die de vastgelopen gesprekken, tussen de vakbonden en de werkgevers over een nieuwe cao, weer op gang moeten helpen.

Er zijn al wekenlang stakingen in het streekvervoer, waardoor een deel van de bussen en treinen niet of nauwelijks rijden. Ook vandaag wordt er actiegevoerd, maar dit is voorlopig de laatste stakingsdag. In de tussentijd gaan de twee partijen weer met elkaar om tafel om tot een nieuwe cao te komen. Daarbij eisen de vakbonden meer loon en betere werkomstandigheden voor de arbeiders in het streekvervoer.