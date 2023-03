Spoedeisende hulp van Isala-ziekenhuis in Meppel gaat volledig open

Isala heeft weer genoeg arts-assistenten. En dus gaat de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Meppel op 1 april weer volledig open.

De spoedeisende hulp is sinds vorige maand iedere avond van 21.00 uur tot 08.00 uur dicht, vanwege een tekort aan arts-assistenten. De patiënten zijn doorverwezen naar omliggende ziekenhuizen. Het gaat om ongeveer drie à vijf patiënten per nacht. De huisartsenspoedpost is wel gewoon open gebleven.