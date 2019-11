De Weide gaat in beker eervol ten onder tegen Hoofdklasser Urk

De ploeg uit Hoogeveen maakte het Urk erg lastig, maar moest in het laatste kwartier toch toezien hoe de tegenstander nog ruim won.De Weide moest na een kwartier verder zonder keeper Bas Blanken, die moest afhaken wegens een blessure. De keeper van het derde elftal, Leon Terpstra, werd van een ander veld geplukt om zijn entree te maken tegen SV Urk.Met Terpstra in het doel leken beide ploegen af te stevenen op een 0-0 ruststand. Toch kwamen de Urkers op voorsprong door een doelpunt van William de Boer, die een prima aanval vakkundig afrondde. Toch kwam De Weide nog voor rust op 2-1 door doelpunten van Mitchell Luchtenberg (mooie vrije trap) en Danny Muysson.Pal na rust werd het alsnog 2-2 door een rake kopbal van Bennie Dunnink. Urk leek door te drukken, maar goed keeperswerk van Terpstra zorgde ervoor dat het 2-2 bleef. Een half uur voor tijd zorgde Marinus Snoek met een prachtige vrije trap voor 2-3. Toen Urk op weg leek naar de 4-2 werd de wedstrijd stilgelegd omdat de scheidsrechter niet verder kon wegens een liesblessure. Chris van der Velden was de vervanger.In het laatste half uur was de ploeg van trainer Marcel Smid niet meer bij machte om op gelijke hoogte te komen. Urk kwam nog geflatteerd op 2-6 door twee doelpunten van Lucas Schraal en Riekelt Nentjes.Derde keeper Leon Terpstra stond raar te kijken toen hij werd gevraagd om in te vallen bij het eerste elftal. “ Ik had eerst al meegedaan met het tweede team, toen nog met het derde elftal. En na twintig minuten werd er gevraagd of ik kon invallen bij het eerste team. Ik heb lekker gekeept en het ging lange tijd erg goed. Ik zat al met de penalty's in mijn hoofd”, lacht Terpstra.