Buurt niet blij met plannen huisvesting arbeidsmigranten in graanfabriek Hoogeveen

Buurtbewoners vrezen voor overlast als de voormalige Graanfabriek van Agrifirm in Hoogeveen wordt gebruikt als woonlocatie voor ruim vierhonderd arbeidsmigranten. Ze hebben hun zorgen kenbaar gemaakt bij de gemeente.

Projectontwikkelaar SVZ-advies wil op de plek langs de Dr. Anton Philipsstraat 162 appartementen bouwen. Het bedrijf doet dat samen met E&A Wonen. Dat is een landelijk uitzendbureau dat arbeidsmigranten huisvest.

Ondernemer Ramon Mol woont langs de Kanaalweg iets verderop. Hij vreest voor overlast in meerdere vormen. "Denk dan bijvoorbeeld aan geluidshinder, criminaliteit en meer."

Knelpunt

Dat er arbeidsmigranten moeten worden gehuisvest in Hoogeveen snapt hij, maar de keuze voor de locatie niet. De voormalige graanfabriek ligt dichtbij een woonwijk. "De kans is groot dat mensen er overlast van gaan ondervinden. Het wordt een groot complex. Ze huisvesten op het uiterste puntje van een industrieterrein hoeft ook niet, maar deze locatie is totaal niet logisch."

De ondernemer denkt namelijk dat er een knelpunt gaat komen richting het centrum. "Al die arbeidsmigranten willen op een gegeven moment wat gaan eten, dan gaan ze richting het centrum. Ook zit daar een Poolse supermarkt. Ik denk dat dus niet alleen wij, maar straks een veel groter gebied te maken krijgt met de mogelijke overlast."

Cijfers criminaliteit

De ontwikkelaars hadden samen met de gemeente al eerder gesprekken gevoerd met omwonenden. Volgens Mol waren dat een stuk of acht huishoudens. "Tijdens die gesprekken hebben omwonenden aangekaart, dat ze het raar vonden dat niet meer mensen waren uitgenodigd", vervolgt de ondernemer. "Tijdens een derde vergadering zaten er opeens vijftig mensen. Buurtbewoners hadden geflyerd dat er een bijeenkomst zou zijn. De meeste mensen wisten er nog weinig vanaf, dus die hebben natuurlijk vragen."

De Hoogevener was zelf ook aanwezig bij het laatste gesprek. E&A Wonen huisvest namelijk arbeidsmigranten op verschillende plekken in het land. Hij wilde daarom weten of er cijfers beschikbaar zijn over de overlast en criminaliteit op die plekken. "Maar die konden ze me helaas niet geven. Terwijl dat misschien wel een goed beeld geeft, hoe het gaat als er grote getallen arbeidsmigranten ergens gaan wonen."

Ruimte woningmarkt

Een vergunningsaanvraag voor het project loopt, 24 maart moet de gemeente Hoogeveen een besluit nemen. De woningen zijn vooral bedoeld voor tijdelijk verblijf. Bewoners kunnen er minimaal zeven nachten en maximaal zes maanden verblijven. Volgens de bedenkers lost dat twee problemen tegelijkertijd op. Er komt een veilige en comfortabele huisvesting voor arbeidsmigranten in Hoogeveen en er ontstaat ruimte op de reguliere woningmarkt.

Hoogeveen zegt dat extra woonruimte voor arbeidsmigranten nodig is. De gemeente wil de tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland weren uit de binnenstad van Hoogeveen en het centrum van de grote dorpen. Ook vindt Hoogeveen vakantieparken ongeschikt als onderkomen.

Meldpunt

Er wonen naar schatting zo'n 1.000 buitenlandse arbeidskrachten in de gemeente. De verwachting is dat dit aantal groeit. Eind volgend jaar wil Hoogeveen 650 geschikte woonplekken voor arbeidsmigranten af hebben.

Naast de graanfabriek is de gemeente Hoogeveen in gesprek met andere initiatiefnemers. Bij het aanwijzen van nieuwe woonlocaties voor arbeidsmigranten wordt de buurt vooraf geïnformeerd. De gemeente meldt dat er daarnaast een meldpunt komt voor omwonenden voor het geval zij klachten hebben over de opvang, of als zij signalen hebben dat de huisvesting niet op orde is.