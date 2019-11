Ondernemen in Drenthe: het onderschatte belang van de juiste bh

En dat is nog best een klus."Belle Lingerie is een speciaalzaak", legt Hogenkamp uit. "Als je hier binnenkomt tref je allemaal dames met verstand van lingerie. Dat is iets waar wij ook echt bekend om staan: wanneer je hier komt, ga je met de juiste maat de deur uit. Als je er vanuit gaat dat tachtig procent van de vrouwen de verkeerde maat draagt, dan is er nog wel wat werk aan de winkel."Volgens Hogenkamp zijn veel vrouwen zich dus nog niet bewust van het belang van een goede bh. "Daarbij is het ook zo dat wij vrouwen gemiddeld zeven keer in ons leven veranderen van bh-maat. Denk aan hormonen, zwangerschap of op een gegeven moment de overgang. Dus het is gewoon belangrijk dat je je af en toe laat opmeten. En dat doen de meeste vrouwen niet."Als vrouwen bij Belle Lingerie een bh passen, stappen de dames rustig even bij de klant de paskamer in voor advies, desgewenst. "We vinden het mooi als een vrouw een bh aanheeft, waardoor ze slanker oogt. Dat kan gewoon met een bh. Optisch kan je vijf kilo slanker lijken, maar dan moet je wel de juiste pasvorm hebben", legt de lingerieverkoopster uit."Kleding dat staat je of dat staat je niet, maar met lingerie kan je zoveel doen voor een vrouw, waardoor kleding weer veel mooier uitkomt."Bekijk hier de hele uitzending: