Vergismishandeling: OM eist 3,5 jaar cel en tbs tegen man die 26 keer op onbekende instak

Het was 11 juni 2022 's morgens rond vijf uur toen de buren van een woning in Assen een hoogoplopende ruzie hoorden. Zo heftig dat ze de politie belden. Agenten gingen eropaf. Ze hoorden gejammer en troffen een zwaar toegetakelde man aan die in elkaar geslagen was en hevig bloedde. In de tuin hielden agenten een 34-jarige Assenaar aan die onder invloed was van drank en drugs.

Tegen hem eist het Openbaar Ministerie (OM) drieënhalf jaar gevangenisstraf wegens zware mishandeling en tbs met voorwaarden. Bij deze lichtere variant van tbs is opname in een forensische kliniek verplicht. Mocht verdachte in de fout gaan dan kan alsnog tbs met dwang opgelegd worden.

Het slachtoffer werd in zijn bed belaagd door een woedende onbekende die zei nog geld van hem tegoed te hebben. Daarbij werd hij geslagen, geschopt en 26 keer gestoken met een schroevendraaier. Naar later bleek was de verdachte op zoek naar een aan drugs verslaafde huisgenoot van het slachtoffer.

Schadevergoeding

Tot tien dagen geleden ontkende de Assenaar ook maar iets te maken te hebben met de zware mishandeling van het slachtoffer. Op de schroevendraaier bleek dna van de verdachte aanwezig. Tien dagen geleden gaf hij toe misschien een keer gestoken te hebben. Uit de letselrapportage blijkt echter dat er tenminste 26 keer is gestoken in buik, benen, rug, nek en gezicht. "Naar mijn weten is het een keer gebeurd", houdt de verdachte vol. De officier van justitie vermoedt dat de verdachte een minimale bekentenis heeft afgelegd om tbs met dwangverpleging af te wenden.

De mishandeling heeft enorme impact op het leven van het slachtoffer. Hij heeft een gedeeltelijke dwarslaesie, slaapt slecht, heeft hulp nodig bij eten en douchen en zit in een scootmobiel. Zijn studie kan hij voorlopig niet afmaken. Hij eist bijna 70.000 euro aan schadevergoeding.

Kans op herhaling

Psycholoog en psychiater zien bij de zwaar verslaafde verdachte een antisociale persoonlijkheidsstoornis waarbij iemand zich weinig tot niets aantrekt van zijn leefomgeving. Herhaalde pogingen om de man op een ander spoor te krijgen strandden. Deskundigen zien grote kans op herhaling. "Dat vind ik zelf een beetje overdreven", zegt de verdachte.

Niettemin adviseren deskundigen behandeling in een tbs-kliniek. "Daar ben ik erg van geschrokken", zegt de verdachte. "Na twee of drie testjes en een gesprek kun je dat niet zeggen volgens mij."

Behandeling

Wat niet in het voordeel van de verdachte pleit, is zijn omvangrijke strafblad. Daarop prijken onder meer delicten als mishandeling, bedreiging en huiselijk geweld. De eerste rapportage van de reclassering was ook somber, volgens de rechter: "Het is niks, het was niks en het wordt niks, constateerde de reclassering samengevat."

Volgens zijn advocaat Nicole Dolinski is de verdachte inmiddels zeer gemotiveerd om een behandeling te starten. Die behandeling zou zo snel mogelijk moeten starten, aldus Dolinski. Ze pleit daarom voor een zo kort mogelijke gevangenisstraf.