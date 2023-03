In zowel Assen als Roden staan lange rijen voor stembureaus. In Roden was de wachttijd om 20.00 uur nog een uur. In Assen stond om 20.10 uur nog een rij buiten in Kloosterveen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Noordenveld mag iedereen die om 21.00 uur nog in de rij staat stemmen. De voorzitter van het stembureau kijkt wie de laatste in de rij is. Zelf had de woordvoerder niets gemerkt van de rijen. "De doorlooptijd is hier vrij snel, maar de opkomst is zeer hoog."