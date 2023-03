Rond 22.00 uur komen de eerste uitslagen binnen per gemeente, schrijft de NOS . Later in de nacht, meestal pas na 1.30 uur, komt persbureau ANP met de eerste, 'voorlopige prognoses' van de zetelverdeling in de twaalf afzonderlijke Provinciale Staten. Die worden gevolgd door een voorlopige prognose van de zetelverdeling in de Eerste Kamer. In de loop van de nacht komen daar waar nodig aanscherpingen op.