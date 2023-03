Vader, moeder en dochters Celine en Daniëlle Loof werken alle vier in een stembureau in Coevorden. Voor Celine is dit het eerste jaar, want ze heeft een beperking en kon niet helpen op het stembureau. Nu kan dat wel, want ze vormt samen met haar zus Daniëlle een prokkelduo. Daniëlle kan Celine begeleiden in het uitvoeren van vrijwilligerswerk op het stembureau.