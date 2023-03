Provincie wil miljoenen voor proeven verduurzaming veehouderij

Minister Piet Adema (Landbouw) en minister Christianne van der Wal (Stikstof) zijn positief over de plannen. De bewindspersonen gaven volgens Drenthe aan te willen verkennen of en hoe het Rijk een bijdrage kan leveren aan de proeven. Gedeputeerde Henk Jumelet is er blij mee. "Met deze toezegging kunnen we samen met de landbouw aan de slag met innovaties om verduurzaming te versnellen", zegt hij. "Innovatie, die goed geborgd is in wet- en regelgeving, is een randvoorwaarde. Dit biedt het nodige perspectief. Hoe meer we nu al aan stikstofreductie bereiken, hoe minder groot de opgave in de nabije toekomst is."