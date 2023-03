Brandweer zei aanvankelijk 'nee' tegen supermarkt Ter Borch

Als het aan de Drentse brandweer lag, was er een andere plek voor de supermarkt in Ter Borch gekozen. In 2016 kwamen zij met een advies waarin duidelijk staat dat ze de plek voor de supermarkt - dicht achter een school, zorgcentrum en een kinderdagopvang - 'niet wenselijk' vinden.

Albert Heijn wil een filiaal beginnen in het Noord-Drentse Ter Borch, op de grens met Groningen. Over de komst van een supermarkt is jarenlang gesteggel geweest in de Tynaarlose gemeenteraad. Verder heeft een deel van de omwonenden zich tegen de plannen gekeerd. Hoewel er nog steeds een zaak bij de Raad van State loopt, lijken de seinen op groen te staan voor de supermarkt.

Kwetsbaar object

In een advies van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) uit 2016 staat dat de VRD zich vooral zorgen maakt om de ligging van een 'buisleiding' in het 'invloedsgebied'. Een buisleiding is een leiding waar gassen door vervoerd worden. Omdat een supermarkt van in totaal 3.000 vierkante meter al wordt aangemerkt als 'kwetsbaar object', adviseerde de brandweer de supermarkt te verplaatsen.

Een andere optie was om de supermarkt een slag te draaien. 'Hiermee wordt de kans op slachtoffers verkleind in geval van een ernstig incident met de buisleiding', valt in het advies van de brandweer te lezen.

'Zeer gering'

Hoewel het advies van de brandweer er destijds niet om loog, trok de gemeente Tynaarlo een ander plan. Noortje van der Leek, woordvoerder van Tynaarlo, verwijst naar een uitgebreide motivering van de gemeente. Daarin wijst de gemeente onder meer op de uitspraak van de Veiligheidsregio Drenthe dat een kans op een ernstig incident 'zeer gering' is.

"De brandweer snapte de motivering", zegt Van der Leek. "Zij zijn met de uitleg van de gemeente destijds dan ook akkoord gegaan."

Gesprek

Deze week kregen zo'n 200 omwonenden een brief in de buurt van tegenstanders, die wijzen op de mogelijke gevaren van een grote supermarkt. Daarin wordt de buurt opgeroepen in het geweer te komen tegen de bouw van een 'bovenregionale' supermarkt. Ook het advies van de Veiligheidsregio Drenthe wordt hierin benoemd. Daarnaast worden er vragen gesteld over de bereikbaarheid voor de brandweer van kindcentrum De Rietzanger en kinderopvang Woelwaters.