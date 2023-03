Verkiezingsdebat over stadion FC Emmen, N34 en vakantieparken: kijk hier de hoogtepunten

Moet de provincie de portemonnee trekken voor een nieuw stadion van FC Emmen? Is er ruimte en geld voor een verbreding van de N34? En is er nog toekomst voor gedoogbeleid rondom de permanente bewoning van vakantieparken? Het zijn drie thema's waar de lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen vanavond over debatteerden.

In verschillende samenstellingen kruisten achttien partijen in verschillende samenstellingen de degens met elkaar. Weten wat je gemist hebt? In onderstaand overzicht behandelen de kwesties per thema en kan je alles nog eens terugkijken.

Nieuw stadion FC Emmen

Het onderkomen aan De Oude Meerdijk is bijna niet los te zien van de Drentse profclub, maar kan het stadion nog wel mee in de komende jaren?

Wil FC Emmen een vaste speler in de eredivisie worden, dan zal er structureel meer geld in het laatje moeten komen. Een stadion met meer capaciteit kan een opening zijn, maar is de provincie aangewezen om het nieuwe 'thuis' vanaf de eerste paal tot de laatste graszode mede te financieren? Er zal ook worden gekeken naar de rol van het clubbestuur, de gemeente en commerciële partijen. Het CDA, 50PLUS, FvD, Alliantie, JA21, ChristenUnie, SGP en BVNL discussieerden over het thema.